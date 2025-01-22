Ирбитский молокозавод восстановит досанкционную упаковку молока

Ирбитский молочный завод планирует вернуть литровые картонные упаковки молока. Как сообщил генеральный директор предприятия Григорий Бачериков, завод нашел поставщика, который поможет восстановить ассортимент упаковки, который был до ввода санкций. Молоко поступит в продажу в I квартале 2025 года. Ранее его выпускали в упаковке ПЭТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо этого, в 2025 году завод планирует расширить линейку десертов и запустить фасовочные линии, которые помогут увеличить объемы производства примерно на 10-15%. При этом около 90% закупаемого на завод оборудования — отечественное. Также в планах предприятия в ближайшие несколько лет вернуть долю регионального рынка в размере 30%, сейчас она находится на уровне около 27%.

Сейчас все молоко предприятие закупает у свердловских производителей, в первую очередь в Ирбитском районе. Григорий Бачериков добавил, что в области высокое качество молока, поэтому молочные заводы из других регионов конкурируют за него. По его словам, из-за этого производители продают молоко за пределы Свердловской области, хотя спрос на него есть и внутри региона. В день Ирбитский завод обрабатывает около 550 тонн молока, это чуть более 30% от общего регионального объема.

Напомним, в конце 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал производителей молока поставлять его на предприятия внутри Свердловской области. Компании, которые будут вывозить молоко за пределы региона, он предложил лишить правительственной поддержки. Свердловские производители молока согласились первоочередно поставлять продукцию на местные предприятия

Анна Капустина