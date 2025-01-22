Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове мэрию обязали заплатить 16-летней девушке за укус бродячей собаки

В Саратове по иску прокуратуры суд взыскал с администрации города в пользу 16-летней девушки компенсацию морального вреда за укус бродячей собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Саратовской области в ходе проверки в сфере соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних выяснила, что в сентябре минувшего года 16-летняя девушка подверглась нападению собаки на пересечении улиц Мясницкая и Большая Горная областного центра. Животное укусило несовершеннолетнюю за левую голень.

Прокуратура района попросила суд взыскать с администрации Саратова компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, обязал мэрию выплатить девушке 30 тыс. руб.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...