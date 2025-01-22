В Саратове мэрию обязали заплатить 16-летней девушке за укус бродячей собаки

В Саратове по иску прокуратуры суд взыскал с администрации города в пользу 16-летней девушки компенсацию морального вреда за укус бродячей собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Саратовской области в ходе проверки в сфере соблюдения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних выяснила, что в сентябре минувшего года 16-летняя девушка подверглась нападению собаки на пересечении улиц Мясницкая и Большая Горная областного центра. Животное укусило несовершеннолетнюю за левую голень.

Прокуратура района попросила суд взыскать с администрации Саратова компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, обязал мэрию выплатить девушке 30 тыс. руб.

Павел Фролов