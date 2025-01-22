В Крыму исключают риски изменения ландшафта после разлива мазута

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что рисков размытия побережья и изменения ландшафта после вывоза грунта с побережья Черного моря нет. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По словам чиновника, ситуация контролируемая, несмотря на то что ЧС такого масштаба в регионе происходит впервые. Специалисты уверены, что проблему удастся решить, избежав серьезных угроз для ландшафта.

Днем 22 января стало известно, что на побережье Азовского моря собрали 1,2 тонны мазута и загрязненных водорослей. Нефтепродукты нашли вечером 20 января на протяжении 6 км.

Анна Гречко