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На берегу Азовского моря собрали 1,2 тонны мазута и загрязненных водорослей

На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края собрали 1,2 тонны фрагментов мазута и загрязненных нефтепродуктами водорослей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

Загрязнения выявили вечером 20 января в районе урочища Кучугуры на протяжении 6 км берега. Там уборку проводят 65 человек и восемь единиц техники. Найденные нефтепродукты собирают в мешки и вывозят с пляжей для утилизации.

В Славянском районе обследуют береговую полосу на протяжении 8,5 км. На катерах патрулируют акваторию.

Татьяна Ручкина

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