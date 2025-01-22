На берегу Азовского моря собрали 1,2 тонны мазута и загрязненных водорослей

На берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края собрали 1,2 тонны фрагментов мазута и загрязненных нефтепродуктами водорослей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Загрязнения выявили вечером 20 января в районе урочища Кучугуры на протяжении 6 км берега. Там уборку проводят 65 человек и восемь единиц техники. Найденные нефтепродукты собирают в мешки и вывозят с пляжей для утилизации.

В Славянском районе обследуют береговую полосу на протяжении 8,5 км. На катерах патрулируют акваторию.

Татьяна Ручкина