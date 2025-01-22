Городские власти требуют от пермского девелопера снести павильон возле ТЦ «Браво»

Администрация Кировского района Перми обратилась в суд с иском к Демиду Кузьмичеву, владельцу девелоперской группы «Оникс» и его инвестиционной компании «Проксима». Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, истец требует признать самовольной постройкой подконтрольный ответчикам павильон возле ТЦ «Браво» в Нижней Курье. Администрация района намерена также обязать снести это строение, расположенное на ул. Светлогорской, 22/1.

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Согласно справочнику 2ГИС, в павильоне на ул. Светлогорской, 22/1, находятся кафе SF Chiken, «Chiken Авто» и «Поке-man».

Вместе с подачей заявления в суд администрация Кировского района ходатайствовала о введении обеспечительных мер в отношении спорной недвижимости. Истец попросил суд запретить предпринимателю и ИК «Проксима» отчуждение павильона площадью 224 кв. м, находящегося на участке в 1,3 тыс. кв. м. Администрация просит также запретить ИК «Проксима» отчуждение нежилых строений «ЦСК» («Центр строительных крепежей»), «ПермВеник» и «Цветы», находящихся на участке площадью 5,7 тыс. кв. м, где стоит ТЦ «Браво 2» (ул. Светлогорская, 20аа). Суд оставил без движения исковое заявление властей и не стал рассматривать ходатайство об обеспечительных мерах в связи с нарушениями, допущенными при его подаче. Устранить нарушения истцу необходимо до 20 февраля.

Бизнесмен Демид Кузьмичев является владельцем рекламного агентства «Оникс» и девелоперской группы с таким же названием. Среди проектов строительной компании — возведение крупного ЖК «Аксиома» в Камской долине, ЖК «Мы» и других объектов.