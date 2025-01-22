В Саратове проводят проверку после получения ожогов подростком в квартире

Прокуратура Ленинского района Саратова приступила к проверке в связи с получением травм несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, вечером накануне, во вторник, подросток получил ожоги лица при неосторожном обращении с бутылкой, в которой находилось неизвестное вещество. Произошло это в квартире дома на ул. Мамонтовой областного центра.

Пострадавшему подростку медики оказали необходимую помощь. Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как только проверка завершится, прокуратура изучит вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов