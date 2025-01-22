В Аксае открыли граффити в честь бойца СВО

Патриотический мурал торжественно открыли в школе №4 г. Аксая. На нем изображены выпускник учреждения — участник СВО Петр Малов и его сестра Вероника Малова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Аксайского района Фото: Администрация Аксайского района

Мурал отражает связь поколений. Петр Малов, проявивший на передовой мужество и отвагу, был награжден «Медалью Жукова» и медалью МО РФ «За боевые отличия». Сестра бойца — активный юнармеец.

Автором граффити выступил выпускник школы Юрий Удовиченко. Художник работал бесплатно, для него были приобретены только необходимые для работы материалы.

Проект реализован за счет средств коллектива школы и родителей учеников. Кроме того, поддержку оказала администрация Аксайского городского поселения.

Анастасия Казуков