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В Аксае открыли граффити в честь бойца СВО

Патриотический мурал торжественно открыли в школе №4 г. Аксая. На нем изображены выпускник учреждения — участник СВО Петр Малов и его сестра Вероника Малова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: Администрация Аксайского района

Фото: Администрация Аксайского района

Мурал отражает связь поколений. Петр Малов, проявивший на передовой мужество и отвагу, был награжден «Медалью Жукова» и медалью МО РФ «За боевые отличия». Сестра бойца — активный юнармеец.

Автором граффити выступил выпускник школы Юрий Удовиченко. Художник работал бесплатно, для него были приобретены только необходимые для работы материалы.

Проект реализован за счет средств коллектива школы и родителей учеников. Кроме того, поддержку оказала администрация Аксайского городского поселения.

Анастасия Казуков

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