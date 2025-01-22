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Оклады пожарных в Прикамье выросли за год на 80%

По итогам 2024 года средние оклады сотрудников противопожарной службы в Пермском крае выросли на 80% по сравнению с 2023 годом. Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», об этом заявил замминистра территориальной безопасности региона Александр Иванов на заседании комитета по бюджету заксобрания.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Иванова, средняя зарплата пожарного составила около 42 тыс. руб. Индексация зарплаты положительно сказалась на кадровой политике: если в 2023 году со службы уволились 260 человек, то в 2024 году — 117 человек.

Вопрос о зарплатах пожарных был поднят на заседании комитета заксобрания после доклада краевой контрольно-счетной палаты о проверке расходования бюджетных средств на госпрограмму «Безопасный регион».

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