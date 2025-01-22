Сочи возглавил топ направлений для отдыха в коттеджах в январе-феврале

Сочи и Шерегеш заняли первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах в январе и феврале. Курорты собрали по 5% бронирований. В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 13,5 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В Шерегеше путешественники в среднем бронируют номера на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 12 тыс. руб.

Второе место забрал Кисловодск, который собрал 4% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет пять ночей. Средняя стоимость ночи размещения составляет 5,9 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров Ялта. Курорт собрал 3% бронирований. Путешественники остаются в городе в среднем три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что игорная зона «Красная Поляна» в прошедшие праздники приняла около 38,6% от общего турпотока российских казино. Общий турпоток игорных зон вырос на 11%.

Мария Удовик