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В Сатке наказали пьяного водителя пассажирского автобуса

В Сатке экипаж ДПС около 7:00 22 января на улице Бакальской остановил автобус маршрута «Бакал — Сатка». За рулем был 52-летний водитель с признаками опьянения. Инспекторы составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств) КоАП РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ДПС обнаружили у водителя признаки опьянения при проверке документов. У него при себе не было путевого листа и действующего страхового полиса. Нарушителя отстранили от управления автобусом. В момент проверки в салоне транспортного средства пассажиров не было. Водитель направлялся в Бакал, чтобы начать движение по маршруту. В отношении организатора перевозки инициирована проверка.

Виталина Ярховска

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