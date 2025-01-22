Больше половины жителей Ижевска посчитали себя успешными людьми

55% ижевчан считают себя успешными людьми, в их числе врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. 14% сообщили, что находятся в процессе становления успеха. Чуть меньше трети затруднились ответить: «Смотря, что считать успехом»; «В карьере хотелось бы достичь большего». Это следует из опроса от сервиса SuperJob.

59% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет называют себя успешными чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше доход, тем чаще люди говорят об успехе: среди тех, кто получает 100 тыс. руб. в месяц и более, таких 56%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп самые уверенные в своих достижениях — врачи: 66% из них считают себя успешными. Среди главных бухгалтеров таковых 65%, среди медицинских сестер — 57%. Уверены в себе маркетологи (55%) и водители (52%). Реже всего о личном успехе говорят операторы call-центров (32%), кладовщики и администраторы (по 35%).