В Башкирии обсудят изменения в закон о тишине

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев поручил республиканскому парламенту вернуться к обсуждению исполнения регионального закона «Об обеспечении покоя граждан и тишины». В него могут внести изменения относительно новогодних праздничных дней, сообщает пресс-служба Курултая.

«Не всегда закон работает так, как хотелось бы»,— отметил господин Толкачев.

По действующему законодательству жители многоквартирных домов обязаны соблюдать тишину ночью с 23:00 до 7:00 (в выходные до 9:00 часов) и днем с 13:00 до 15:00. При этом, по словам спикера парламента, жители часто жалуются, «что громкие ремонтные работы не считаются шумом».

«Изменения в законодательство возможны, при этом они не должны ущемлять права тех, кто занимается ремонтом», — отметил спикер Курултая, предложив к следующим длинным праздникам «найти компромисс, позволяющий людям и отдыхать, и заниматься домашними делами».

Майя Иванова