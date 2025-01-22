Пермяки стали чаще выбирать отдых на горнолыжных курортах Сочи и Шерегеша

С 30 декабря 2024 года по 17 января 2025-го увеличился интерес пермяков к катанию на горных лыжах. Как свидетельствуют результаты совместного исследования Корпорации «Туризм.РФ» и оператора связи «Мегафон», среди крупных горнолыжных курортов жители Перми предпочитали склоны Сочи и Шерегеша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в Сочи отправилось 27% пермских туристов. Чаще всего туристы проводили время на склонах курорта «Роза Хутор». На Шерегеш отправилось 25% прикамских лыжников и сноубордистов. Еще одним популярным направлением стали горные вершины Эльбруса — сюда поехали 11% путешественников.

В целом по России поток туристов в горный кластер Сочи вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. На Северном Кавказе особой популярностью пользовались горные склоны в Карачаево-Черкесии, в основном курорты Архыза (+32% к прошлому году).