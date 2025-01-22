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Пермскую IT-компанию выкупил столичный предприниматель

Владельцем 100% долей пермского ООО «Цифровой технопарк» стал столичный предприниматель Александр Кузнецов. Об этом свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Ранее учредителем являлся гендиректор общества Игорь Шистеров. Господин Кузнецов подтвердил «Ъ-Прикамье» факт сделки. Он отметил также, что в его планах — перевезти офис технопарка в Москву. Подробностей о будущей деятельности компании бизнесмен не назвал.

Согласно Rusprofile, Александр Кузнецов ведет предпринимательскую деятельность в Москве с 2008 года. Числится учредителем трех действующих компаний, включая ООО «Бестлаб» и ООО «Здоровье», ведущих деятельность в области медицины и торговли фармацевтической продукцией.

ООО «Цифровой технопарк» было зарегистрировано в 2018 году. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, обработкой данных, венчурным инвестированием. В 2018 году «Ъ-Прикамье» сообщал, что «Цифровой технопарк» планирует стать резидентом «Технопарка Пермь» для разработки информационно-аналитических систем. На тот момент общество принадлежало предпринимателям Татьяне Живиловой и Михаилу Кудринскому, а также столичному ООО «Альфакселератор», которое специализируется на венчурном инвестировании.

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