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Коммерсантъ FM
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ЕС будет защищать свои экономические интересы в отношениях с новыми властями США

Евросоюз будет защищать собственные интересы в отношениях с новой администрацией США и ответит соразмерно, если Вашингтон введет пошлины в отношении ЕС, заявил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«Мы поддерживаем контакты с новой администрацией в США, чтобы понять, что делать дальше»,— сообщил Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос телеканала CNBC на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (цитата по AFP). При этом он заверил, что Евросоюз «ответит соразмерно», если возникнет потребность в защите его экономических интересов.

Господин Домбровскис отметил, что в ЕС признают стратегическую важность сотрудничества с Вашингтоном, однако будут защищать собственные ценности, интересы и права, если возникнет такая необходимость. Еврокомиссар напомнил о мерах Евросоюза, принятых в ответ на решение Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий во время его первого президентского срока. Тогда Еврокомиссия ввела пошлины в размере 25% на товары американского экспорта, среди которых были мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон.

Готовясь занять пост главы государства в качестве 47-го президента США, Дональд Трамп сетовал на торговый дефицит с Евросоюзом и допускал введение пошлин на европейские товары. Сразу после инаугурации он заявил, что ЕС должен покупать больше нефти и газа у США, если хочет избежать изменений в таможенной политике. «Либо мы добьемся этого с помощью пошлин, либо они (ЕС.— "Ъ") должны покупать наши нефть и газ»,— сказал он в ходе общения с журналистами по итогам инаугурации (цитата по Bloomberg).

Анастасия Домбицкая

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