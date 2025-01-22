Депутату Госсовета Удмуртии продлили срок домашнего ареста по делу о взятке

Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок домашнего ареста депутату Госсовета Удмуртии Алексею Вершинину, обвиняемому в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин

Обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении. Суд принял решение продлить срок домашнего ареста на два месяца, до 28 марта, с сохранением ранее наложенных запретов.

Напомним, Алексея Вершинина, также являющегося генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», отправили под домашний арест 29 ноября 2024 года.

По неподтвержденным данным, он получил 1 млн руб. от представителя подрядчика за общее покровительство при заключении и исполнении подрядных контрактов на строительство сетей газораспределения.