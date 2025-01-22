В РЭО предложили ввести экострахование после разлива мазута в Черном море

Глава Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов выступил с инициативой введения обязательного экологического страхования в России. В своем Telegram-канале он прокомментировал аварию танкеров в Керченском проливе, которая привела к масштабному разливу нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По мнению эксперта, обязательное экологическое страхование позволит усилить ответственность собственников и предотвратить подобные катастрофы. Господин Исмаилов также предложил отказывающимся от страховки запретить морскую деятельность, добычу и транспортировку углеводородов.

«Уверен, что экологическое страхование — это общественное благо. Что бы не говорили нам о дополнительной нагрузке на бизнес»,— подчеркнул глава РЭО.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших мазут, произошло в Керченском проливе 15 декабря. Разлив нефтепродуктов загрязнил акваторию Черного моря. Ликвидация последствий продолжается.

Анна Гречко