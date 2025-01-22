В Кукморском районе Татарстана 21-летняя лыжница получила травмы после столкновения с деревом. Спасатели эвакуировали ее вертолетом в Республиканскую клиническую больницу Казани. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спасли лыжницу после столкновения с деревом

Фото: Пресс-служба Республиканской Клинической Больницы (РКБ В Татарстане спасли лыжницу после столкновения с деревом

Фото: Пресс-служба Республиканской Клинической Больницы (РКБ

Девушка получила черепно-мозговую травму, перелом бедра, а также ушибы легких и сердца. Нейрохирург Сергей Огурцов из РКБ провел срочную операцию в Кукморской ЦРБ по удалению гематомы, чтобы подготовить пациентку к транспортировке.

После доставки в Казань травматологи прооперировали бедро. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, пришла в сознание и дышит самостоятельно.

В парке Национальной службы санитарной авиации (НССА) находятся вертолеты «Ансат», серийно выпускаемые Казанским вертолетным заводом.

Вертолеты «Ансат» используются для медицинской эвакуации в 45 регионах России. В настоящее время парк НССА включает 40 таких машин.

Анар Зейналов