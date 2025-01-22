«Аэрофлот» составил топ популярных направлений в Сочи в 2024 году

Группа «Аэрофлот» подвела итоги своей деятельности в аэропорту Сочи за 2024 год, отметив рост пассажиропотока и популярные маршруты как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2024 году авиакомпании группы «Аэрофлот», в том числе «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», осуществляли рейсы по 25 направлениям в/из Сочи, из которых 18 были внутренними и семь — международными. За прошедший год общий объем перевозок составил почти 5,5 млн пассажиров, что на 5% превышает показатели 2023 года. В результате «Аэрофлот» обеспечил 40% от общего пассажиропотока сочинского аэропорта, увеличив свою долю в сочинском хабе на 3%.

На собственных рейсах «Аэрофлот» перевез 2,8 млн пассажиров. Это на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. В числе самых популярных направлений в/из Сочи оказались Москва (2547 тыс. пассажиров), Санкт-Петербург (614 тыс.), Екатеринбург (316 тыс.), Казань (236 тыс.), Пермь (221 тыс.), Уфа (197 тыс.), Красноярск (183 тыс.), Самара (156 тыс.), Челябинск (150 тыс.) и Стамбул (135 тыс.).

Международные направления в аэропорту Сочи выросли на 13% (1,7 млн пассажиров). Наиболее загруженными стали маршруты в Стамбул (386 тыс. пассажиров), Анталью (309 тыс.) и Ереван (239 тыс.). Среди быстрорастущих зарубежных направлений выделяются Тбилиси (+302%), Алматы (+182%) и Дубай (+65%).

«Ъ-Сочи» писал, что в топ-10 быстрорастущих направлений внутренней сети попали перелеты между Сочи и Челябинском, Сочи и Екатеринбургом. В рейтинг также вошли рейсы между Москвой и Кемерово, Москвой и Калининградом, Москвой и Горно-Алтайском, Москвой и Челябинском.

Мария Удовик