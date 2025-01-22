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В Коркино 2 тыс. жителей частного сектора остались без электричества

В частном секторе Коркино произошло повреждение кабеля электропередачи. Из-за этого 2 тыс. человек остались без света, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отмечается, что обрыв провода произошел на участке кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ из-за сильного ветра. В социально-значимые объекты города электричество поступает.

Ликвидацией аварии занимаются три бригады ООО «Еманжелинское РЭС» в составе семи человек и пяти единиц техники. Восстановить электроснабжение планируется 22 января до 16:00.

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