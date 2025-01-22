Россельхознадзор не обнаружил загрязнений в рыбе из Черного и Азовского морей

Россельхознадзор проверил рыбу, выловленную в Чёрном и Азовском морях. По итогам экспертизы все показатели безопасности находились «в пределах допустимой нормы», сообщило ведомство.

Проверку провели для мониторинга загрязнения рыбы и рыбной продукции мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сотрудники Азово-черноморского межрегионального управления Россельхознадзора собрали пробы 15 января, в том числе на территориях, где зафиксированы выбросы продуктов нефтепереработки.

Специалисты взяли пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Помимо этого исследовали черноморскую хамсу, выброшенную на берег в Севастополе в районе набережной Андрея Первозванного.

15 декабря в Черном море произошел разлив нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил Минсельхоз и Минприроды на время ликвидации последствий ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Чёрном морях, но запрет так и не был введен. Против инициативы выступили, в частности, севастопольские власти. Уполномоченный по правам предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников отмечал, что ограничения могут нанести существенный удар по отрасли.

Подробности — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».