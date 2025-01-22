В Челябинске разработали меню с уральскими блюдами для туристов

В Челябинске на гастрономическом фестивале аутентичной уральской кухни презентовали меню для туристов, отражающее природное, историческое и индустриальное наследие региона. Дегустация прошла в ресторане «Буфет на Большой», сообщает пресс-служба Центра проектного развития территорий Челябинской области.

Гастрономический сет включает три авторских блюда с двумя напитками. На первое подается открытый курник с солеными груздями и копченой сметаной. Декор выполнен в виде съедобной марки с изображением Челябинского элеватора. В качестве второго блюда готовятся эскалопы из фермерской телятины со сливой, запеченной в башкирском меде, и луковым взваром. Мясо украшено еловыми шишками и колосками. На десерт предлагается мороженое из местных томатов с вяленой клюквой и южноуральской лещиной. Сладость имеет вид атома, ее подача сопровождается театрализованным действием. К сету подается сбитень «Сказ об Урале» в железной кружке вместе с шоколадом в виде молота или настойка из малины и пихты.

Виталина Ярховска