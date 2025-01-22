В Удмуртии осудили 2 налоговых инспекторов по делу о вычетах на 17,1 млн рублей

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор двум сотрудникам УФНС по Удмуртии по делу о незаконных вычетах по НДС на 17,1 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2022-2023 гг. бывший замначальника контрольно-аналитического отдела—замначальника отдела камерального контроля НДС межрайонной инспекции Илья Сивухин передавал закрытые данные представителям юридических лиц.

Информацию руководители организаций использовали в уточненных налоговых декларациях на НДС, что позволило получить незаконные вычеты на 15,5 млн руб.

Кроме того, за счет этого скрывались сведения о взаимосвязях юрлиц с контрагентами, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Также не применялись меры налогового контроля за такими организациями. В дальнейшем их использовали другие компании для незаконного формирования вычетов по НДС.

Это позволило Илье Сивухину поднять показатели отдела и получить материальное поощрение за снижение сведений об общем размере неуплаченных налогов.

В январе 2024 года Илья Сивухин, уволенный из налоговых органов, склонил замначальника контрольно-аналитического отдела Игоря Медведева к совершению тех же действий. Благодаря этому одна из компаний избежала доначисления НДС на 1,6 млн руб.

Подсудимые согласились с обвинением в полном объеме. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, Илье Сивухину также вменили подстрекательство).

Илье Сивухину назначили 80 тыс. руб. штрафа и запретили на 2 года занимать должности на госслужбе. Игорю Медведеву дали аналогичное наказание, но с меньшим размером штрафа и сроком запрета — 40 тыс. руб. и 1 год и 6 месяцев соответственно.