Россельхознадзор: в рыбе из Черного и Азовского морей нет загрязнений

В рыбе, выловленной в Черном и Азовском морях, не обнаружено загрязнений, сообщает Россельхознадзор по итогам проверок, проведенных 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Специалисты отобрали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также были исследованы образцы черноморской хамсы, выброшенные на берег в Севастополе.

Лабораторные исследования ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» показали, что загрязнений от разливов мазута не обнаружено. Показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы.

Тат Гаспарян