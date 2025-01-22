В 2025 году в Татарстане в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» планируется строительство двух школ и двух детских садов. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на пресс-конференции, передает республиканское агентство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане построят две школы и два детсада по нацпроектам в 2025 году

Фото: пресс-службы правительства Саратовской области В Татарстане построят две школы и два детсада по нацпроектам в 2025 году

Фото: пресс-службы правительства Саратовской области

Новые школы на 1224 места построят в микрорайоне «Замелекесье» Набережных Челнов и жилом комплексе «Лето» в Казани. Детские сады появятся в деревне Куюки Пестречинского района (на 340 мест) и поселке Октябрьский Зеленодольского района (на 260 мест).

Кроме того, по федеральной программе в 2025 году отремонтируют 10 школ в Казани и девяти районах республики, а также два детских сада в столице. По республиканской программе ремонт ожидается в 18 школах и девяти детсадах. На эти цели выделено более 2,7 млрд руб.

В 74 школах республики модернизируют пищеблоки. На ремонт ресурсных центров и учебных корпусов учреждений среднего профессионального образования направят 500 млн руб., а еще 442 млн руб. пойдут на обновление общежитий.

В июле 2024 года о планах строительства школы в Набережных Челнах сообщил глава города Наиль Магдеев.

Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее заявлял, что на реализацию национальных проектов в 2025 году будет направлено 36,9 млрд руб. Из этой суммы 19,3 млрд поступят из федерального бюджета, а 17,6 млрд — из республиканского.

Анар Зейналов