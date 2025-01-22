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Часть центра Ростова осталась без света из-за аварии в сети

Утром 22 января в донской столице произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ. Как сообщает пресс-служба компании «Донэнерго», по этой причине часть центра города осталась без света.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В зону отключения попали дома и предприятия, расположенные по следующим адресам: ул. Социалистическая, ул. Станиславского, пер. Грибоедовский, пер. Чувашский, ул. Большая Садовая.

В компании пообещали восстановить подачу электроснабжения к полудню.

Анастасия Казуков

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