Часть центра Ростова осталась без света из-за аварии в сети
Утром 22 января в донской столице произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ. Как сообщает пресс-служба компании «Донэнерго», по этой причине часть центра города осталась без света.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В зону отключения попали дома и предприятия, расположенные по следующим адресам: ул. Социалистическая, ул. Станиславского, пер. Грибоедовский, пер. Чувашский, ул. Большая Садовая.
В компании пообещали восстановить подачу электроснабжения к полудню.