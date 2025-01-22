В челябинском онкоцентре назначили нового главного врача

Главным врачом Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины назначен Андрей Лукин. Министр здравоохранения Татьяна Колчинская представила его коллегам на рабочем совещании сегодня, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

Андрей Лукин имеет 29-летний стаж работы в медицине. Ранее он на протяжении 20 лет руководил онкоторакальным отделением областного онкологического центра.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего главного врача Челябинского онкоцентра Дмитрия Ростовцева, а также начальника и работника административно-хозяйственного отдела учреждения в августе 2024 года задержали сотрудники УФСБ России по региону. Их подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более 3 млн руб.

По версии следствия, в 2021-2024 годах они похитили денежные средства, направленные в учреждение в качестве заработной платы, за счет фиктивного трудоустройства на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственной части больницы.