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Директора компании будут судить в Сарове из-за невывоза 1,7 тысячи тонн отходов

В Сарове Нижегородской области предстанет перед судом директор утилизирующей компании, обвиняемый в предоставлении фиктивных документов на вывоз смеси осадков обезвоживания сточных вод объемом 1,7 тысячи тонн. Как сообщили в региональном ГУ МВД, ущерб от преступления оценивают почти в 6,4 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело возбуждено по п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере). Как полагает следствие, в феврале 2022 года обвиняемый заключил с муниципальным предприятием контракт на транспортировку и переработку отходов, но при этом знал, что исполнить контракт не может.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Вину он признал, ущерб компенсировал в полном объеме. По предъявленной статье предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Галина Шамберина

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