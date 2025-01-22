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В Коркино возбудили дело о продаже контрафактных сигарет

Следователи ГУ МВД по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту оборота табачной продукции без соответствующей маркировки в Коркино (ст. 171.1 УК РФ). Противоправную деятельность выявили во время проведения мероприятий по декриминализации городского округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские установили супружескую пару, которая продавала доверенным лицам контрафактные сигареты. Подтверждена причастность к противоправным деяниям 52-летней жительницы Коркино. Она в составе организованной группы с другими лицами с начала 2024 года сбывала табачную продукцию. Из незаконного оборота изъято более 31 тыс. единиц табачной продукции на сумму более 1 млн руб. Следствие по уголовному делу продолжается. Устанавливаются другие причастные лица.

Виталина Ярховска

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