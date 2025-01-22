В Стерлитамаке вынесли приговор по уголовному делу о сбыте наркотиков

Стерлитамакский городской суд вынес приговор в отношении жителя Пермского края и его знакомой, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также в их незаконном приобретении, хранении и перевозке (ч. 3 ст. 228). Суд приговорил их к восьми и 13 годам колонии общего и строгого режимов.

Установлено, что в июне 2023 года фигуранты уголовного дела, получив координаты нахождения крупной партии наркотиков, забрали ее из Иглинского районе для дальнейшей расфасовки и распространения. Во время обысков у них дома и в тайниках полиция обнаружила и изъяла более 3 кг мефедрона.

Майя Иванова