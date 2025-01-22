Подозреваемого в попытке убийства таксиста задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 21 января задержали местного жителя по делу о покушении на убийство таксиста, сообщили в региональном СУ СК. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В областном ГУ МВД добавили, что 20 января в отдел полиции поступило заявление от 47-летнего водителя такси о нападении на него пассажира во время поездки из Автозаводского в Канавинский район. По предварительным данным, подозреваемый стал сдавливать шею потерпевшего руками, но таксисту удалось освободиться.

Галина Шамберина