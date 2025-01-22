Уфимка отсудила у «Мира» компенсацию за падение и открытый перелом на парковке

Центр торговли и развлечений «Мир» (ООО «Проспект, 4/1») должен выплатить 250 тыс. руб. компенсации морального вреда уфимке, получившей открытый перелом голени на парковке. Еще 50 тыс. руб. пострадавшей перечислит «Страховая компания «ТИТ», в которой была застрахована гражданская ответственность компании.

Заявительница просила взыскать с торгового центра 500 тыс. руб. Советский районный суд Уфы двукратно уменьшил сумму, апелляционная инстанция не нашла причин для пересмотра решения.

Как следует из материалов дела, травма была получена 13 декабря 2023 года. По словам истца, она поскользнулась на дорожке для пешеходов на первом уровне парковки торгового центра. Прохожие помогли ей подняться, проводили до входа и вызвали скорую помощь.

В больнице истец находилась в течение двух недель, у нее диагностировали открытый перелом обеих костей голени со смещением отломков и раной. Пациентка перенесла операцию, затем до июня 2024 года находилась дома на больничном. К моменту подачи иска, отмечала заявитель, полного восстановления не наступило, боль в травмированной ноге сохраняется, движения частично ограничены.

В апелляционной жалобе «Проспект, 4/1» просил отменить решение о выплате компенсации, указывая, что падение истца произошло «в результате собственных действий», а доказательств получения травмы на указанном уфимкой месте нет. Также ответчик отмечал, что паркинг надлежаще убирается, а дорожки для пешеходов на нем нет. Верховный суд Башкирии эти доводы опроверг, поскольку факт получения вреда здоровью на территории центра был подтвержден медиками. Доказательств, что истец получила травму по своей вине, ответчик не представил.

Наталья Балыкова