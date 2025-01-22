В 2024 году импорт автомобилей в Челябинскую область вырос на 45%

Жители Челябинской области в 2024 году ввезли из-за границы около 1,7 тыс. автомобилей для личного пользования. По сравнению с этими же показателями 2023 года импорт увеличился на 45%, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Общая сумма таможенных пошлин и налогов, а также утилизационного сбора, которые жители Челябинской области заплатили за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза и дальнего зарубежья составила 956 млн рублей.

Наибольшим спросом пользовались китайские машины, доля которых в общем объеме импорта иномарок из дальнего зарубежья составила 80%. «Значительный рост обусловлен уходом с российского рынка производителей европейских марок автомобилей, а также с развитием в КНР технологии производства машин с электродвигателем и сохранением на них пониженного коэффициента расчета суммы утилизационного сбора»,— сообщает Челябинская таможня.

Первый заместитель начальника ведомства Андрей Гурский отметил, что несмотря на рост количества ввезенного автотранспорта, принимаются «необходимые меры для проведения оперативного и эффективного таможенного контроля».