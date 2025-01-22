В Челябинской области запретили ввоз 44 тонн мандаринов для Кургана

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора на челябинском пункте пропуска «Бугристое» пресекли ввоз 44 тонн мандаринов для Кургана. Причиной стала противоречивая информация о месте происхождения продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Две машины с мандаринами были остановлены 21 января этого года. Они везли товар из Петропавловска Республики Казахстан. На этикетках было указано, что мандарины казахстанского происхождения. Однако в перевозочных документах информация отличалась — продукция поставлялась из Пакистана. Из-за этого машины с товаром были отправлены обратно в Казахстан.