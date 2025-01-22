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Бизнес-омбудсмен просит снизить штрафы за уборку снега в Ярославской области

Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров обратился в областную думу с требованием снизить штрафы за недостаточную уборку снега и наледи. По его мнению, штрафы, установленные областным законом Ярославской области от 05.07.2024, являются слишком высокими.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В обращении указывается, что штрафные санкции по статье «Невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по уборке снега, наледи и (или) удалению ледяных образований» выросли для юридических лиц со 100-130 тыс. руб. до 150-200 тыс. руб., а по одному из пунктов — с 260 до 400 тыс. руб.

Уполномоченный также отметил, что порядок выполнения работ по уборке снега регламентируется правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ярославской области. Однако в некоторых случаях эти правила устанавливают заведомо невыполнимые требования. Например, в Переславле-Залесском уборка снега «должна начинаться не позднее чем через 0,5-1 час после начала снегопада в утреннее, дневное и вечернее время и не позже, чем через 2-3 часа в ночное время и продолжаться до его окончания независимо от его интенсивности и продолжительности».

«Считаю, что организация людей и направление снегоуборочной техники для уборки снега за обозначенные в Правилах временные ограничения не представляется возможным»,— говорится в обращении уполномоченного.

В обращении предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон Ярославской области от 20.11.2007 № 100-з «Об административных правонарушениях», направленных на снижение штрафных санкций за невыполнение работ по уборке снега.

Уполномоченный по правам предпринимателей также предлагает установить фиксированное время завершения мероприятий по уборке снега в утреннее время, например, до 8 часов, с последующим поддержанием чистоты в течение рабочего дня.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в январе за некачественную зимнюю уборку территорий управляющие компании, собственники зданий и должностные лица органов местного самоуправления оштрафованы на 2,3 млн руб.

Антон Голицын

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