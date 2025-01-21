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В Ярославской области выписали штрафов на 2,3 млн за наледь на тротуарах

В Ярославской области за некачественную зимнюю уборку территорий управляющие компании, собственники зданий и должностные лица органов местного самоуправления заплатят 2,3 млн руб. в качестве штрафов. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Всего было вынесено 120 постановлений, из них 84 — в Ярославле. В областной столице общая сумма штрафов составила 1,4 млн руб. Начальник региональной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов рассказал, что из-за аномально теплой зимы на крышах не было сосулек, однако серьезной проблемой стали обледеневшие тротуары.

Алла Чижова

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