В Ярославской области выписали штрафов на 2,3 млн за наледь на тротуарах

В Ярославской области за некачественную зимнюю уборку территорий управляющие компании, собственники зданий и должностные лица органов местного самоуправления заплатят 2,3 млн руб. в качестве штрафов. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Всего было вынесено 120 постановлений, из них 84 — в Ярославле. В областной столице общая сумма штрафов составила 1,4 млн руб. Начальник региональной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов рассказал, что из-за аномально теплой зимы на крышах не было сосулек, однако серьезной проблемой стали обледеневшие тротуары.

Алла Чижова