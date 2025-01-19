Свердловская ГИБДД разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Новоуральске

Свердловская Госавтоинспекция разыскивает свидетелей ДТП со смертельным исходом, произошедшего в Новоуральске. Авария случилась 18 января около 13:35 на улице Автозаводской напротив дома №8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не удержал безопасную дистанцию и столкнулся с неустановленным транспортным средством. Второй участник ДТП скрылся с места происшествия. Водитель «Опеля» потерял сознание и скончался на месте. Брига скорой помощи констатировала его биологическую смерть. Ранее сообщалось, что причиной мог стать сердечный приступ.

Погибший был местным жителем. На месте ДТП проведены необходимые процессуальные действия, продолжается поиск второго участника аварии.

Госавтоинспекция просит всех, кто может предоставить информацию о происшествии или местонахождении разыскиваемого водителя, обратиться в дежурную часть полиции по телефонам 02 или по телефону, указанном в сообщении Госавтоинспекции.