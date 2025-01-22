В Пензенской области при пожаре в частном доме погиб десятилетний мальчик

В селе Малая Сердоба в Пензенской области произошел пожар в частном доме. В результате погиб десятилетний мальчик. Также пострадала женщина 40 лет, сообщило МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МЧС тушат пожар

Фото: @mchs_official Сотрудники МЧС тушат пожар

Фото: @mchs_official

Пожар потушили на площади 90 кв. м. К тушению привлекали 11 человек и три единицы техники. Два человека успели выйти на улицу самостоятельно, уточнили в министерстве.

В региональном ГУ МЧС добавили, что при пожаре выгорел второй этаж срубового двухэтажного дома. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.