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Коммерсантъ FM
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В Пензенской области при пожаре в частном доме погиб десятилетний мальчик

В селе Малая Сердоба в Пензенской области произошел пожар в частном доме. В результате погиб десятилетний мальчик. Также пострадала женщина 40 лет, сообщило МЧС России.

Сотрудники МЧС тушат пожар

Сотрудники МЧС тушат пожар

Фото: @mchs_official

Сотрудники МЧС тушат пожар

Фото: @mchs_official

Пожар потушили на площади 90 кв. м. К тушению привлекали 11 человек и три единицы техники. Два человека успели выйти на улицу самостоятельно, уточнили в министерстве.

В региональном ГУ МЧС добавили, что при пожаре выгорел второй этаж срубового двухэтажного дома. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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