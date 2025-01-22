ХК «Ижсталь» проиграл казанскому «Барсу» с отрывом в три шайбы

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии уступил казанского «Барсу» со счетом 5:2 в матче выездной серии регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч состоялся вчера в Дворце спорта в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«С момента последней игры прошло немного времени, разбирали ошибки, работали над их исправлением, разбирали соперника, но, в итоге, допустили две ошибки в меньшинстве. Ну и контратаки, конечно. Наша опытная пара обороны сегодня не впечатлила. Впереди помогали, начинали атаки, но были провалы сзади»,— заявил после игры главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

Напомним, 16 января «Ижсталь» проиграла «Норильску» со счетом 2:4. По данным таблицы ВХЛ на 22 января, «сталевары» занимают 30-ю строчку регулярного чемпионата с 35 очками. Следующий матч выездной серии состоится 23 января против хоккейного клуба «Челны».