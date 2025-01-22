В Госдуме предложили создать реестр знахарей и целителей, ограничив их деятельность без медицинского образования. Инициативу комментирует член Адвокатской палаты Краснодарского края Владимир Гончаров.

Владимир Гончаров

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«На Кубани народная медицина довольно популярна среди местных жителей. Люди ценят доступность и натуральность лечения. Законодательство постепенно начинает учитывать народную медицину, что открывает новые горизонты для ее легализации и интеграции в официальное медицинское обслуживание. Однако при этом важно делить зоны ответственности, чтобы сохранить безопасность и эффективность лечения.

Во-первых, необходимо оценить квалификацию целителя. Наличие дипломов, сертификатов и обязательное прохождение специализированных курсов — важные признаки профессионализма. Главным требованием должно быть наличие медицинского образования. Это гарантирует, что целитель понимает основы анатомии и физиологии, что способствует более безопасному взаимодействию с пациентами. Конечно, восьмидесятилетнюю бабушку-травницу тяжело заставить получать медицинское образование, но молодое поколение, которое идет по стопам своих предков, обязано легализовывать свою деятельность.

Второй ключевой критерий — отсутствие психических заболеваний. Психическое здоровье целителя напрямую влияет на его способность оценивать состояние пациента и предоставлять адекватные услуги.

В-третьих, значим опыт работы. Минимум трехлетний стаж, подтвержденный работой в медицинском учреждении, поможет определить уровень компетенции.

Далее стоит обратить внимание на безопасность практик. Целитель должен следовать этическим нормам, избегать манипуляций и не допускать вреда обратившимся за помощью. Здесь говорю о создании некоего кодекса целителя, по аналогии с клятвой Гиппократа.

Объединив эти критерии, можно создать надежный реестр целителей, который будет способствовать развитию безопасной и ответственной практики в сфере альтернативной медицины.

Создание приемной комиссии — один из эффективных способов проверки квалификации. Такой орган может включать врачей, специалистов по традиционной медицине и представителей общественности.

Комиссия должна проводить собеседования, тесты, а также изучать методики, используемые целителем. Соответствующее решение не только поможет защитить пациентов от мошенников, но и повысит доверие к народной медицине в целом.

В России в разные времена появлялась практика выдачи разрешений на занятие народной медициной. В основном сводилось к тому, что такое право предоставлялось гражданам, получившим разрешение, выданное министерством здравоохранения субъекта РФ. Выдавались даже дипломы министерством на основании решения комиссии.

Вопрос о мерах против целителей, работающих вне правового поля, вызывает много споров. Мне кажется, что уголовное преследование — это слишком сурово. Целительство, хотя и спорное, часто связано с культурными традициями и личными убеждениями.

Вместо уголовных санкций можно рассмотреть административные меры. Лицензирование и контроль за практиками целителей позволит защитить граждан от мошенничества и некомпетентности.

Вводя ясные правила, мы сможем создать безопасное пространство и обеспечить защиту прав потребителей без излишнего давления на целителей.

Внедрение реестра целителей требует серьезного финансового подхода. Нужно задействовать исключительно региональный бюджет с учетом традиции в каждом конкретном субъекте страны. Уверен, что целители в Якутии отличаются от целителей на Кубани, в связи с чем критерии включения в реестр целителей могут отличаться в каждом регионе.

Для начала рекомендую выделить бюджет на уровне нескольких процентов от общей суммы расходов на здравоохранение. Это позволит создать базу данных и обеспечить ее поддержку».