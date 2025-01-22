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Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве машины военнослужащего в Москве

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего в Москве. Он останется под стражей до 24 апреля, сообщает ТАСС.

Евгений Серебряков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Евгений Серебряков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фото: СКР

Евгений Серебряков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Фото: СКР

Согласно материалам дела, фигуранту переквалифицировали обвинение с ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) на ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору теракта, повлекшего тяжкие последствия). Помимо этого он обвинен в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Toyota Land Cruiser взорвался на Синявинской улице в Москве в июле 2024 года. Пострадали владелец машины и пассажир. Евгения Серебрякова задержали в турецком Бодруме и экстрадировали в Россию. СКР сообщал, что мужчина частично признал вину. На допросе он заявил, что работал на Службу безопасности Украины.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Агенту СБУ прочат госизмену».

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