Таможенные сборы Тюменской области составили более 1 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году таможенные сборы в Тюменской области значительно возросли — всего на 283,76% по сравнению с прошлым годом, достигнув суммы свыше 1 млрд руб. В 2023 году этот показатель составлял 271 млн руб., сообщили «РБК-Тюмень» в таможенной службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основной причиной увеличения сборов стало повышение утилизационного сбора за ввоз транспорта из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как для физических, так и юридических лиц. В ведомстве отметили, что хотя объемы экспорта и импорта остались на уровне 2023 года, стоимость ввозимых и вывозимых товаров выросла на 19%.

Тюменские производители чаще всего экспортировали пластмассы, органические химические соединения, минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, битум, злаки, древесину и древесный уголь. Ввозились соль, органические химические соединения, черные металлы, химические продукты, изделия из камня и гипса, а также стекло. По стоимостному обороту в экспорте лидируют Турция, Беларусь, Казахстан, Китай, Вьетнам и Узбекистан. В импорте основные позиции занимают Китай, Казахстан, Корея и Беларусь.

Согласно данным департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области за девять месяцев 2024 года, объем экспорта товаров и услуг из региона увеличился почти в 1,5 раза. Экспорт в страны СНГ вырос в 3,5 раза.

Напомним, грузооборот екатеринбургского аэропорта Кольцово в 2024 году превысил 14 тыс. тонн, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом и на 18% выше показателя 2022 года. Рост наблюдался как в внутренних, так и международных грузоперевозках.

Ирина Пичурина