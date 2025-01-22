Власти Тайваня сообщили об аварийном отключении интернет-кабелей к островам Мацзу

Министерство цифрового развития Тайваня сообщило, что подводные интернет-кабели к островам Мацзу, которые находятся у побережья Китая, отключены. Интернет на архипелаге не работает, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

Собеседники агентства пояснили, что Мацзу с Тайванем соединяют два кабеля. Один из них сейчас не работает. Другой — серьезно неисправен. В связи с этим были активированы резервные коммуникации.

В то же время Минобороны Тайваня сообщило, что зафиксировало приближение 14 самолетов и пяти кораблей армии Китая. 12 самолетов, отметили в ведомстве, пересекли срединную линию Тайваньского пролива, разделяющего остров и материковый Китай.

Власти Китая считают Тайвань одной из своих провинций и не признают независимости региона. При этом с 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией. С конца 1980-х—начала 1990-х стороны контактируют через посредников и неправительственные организации.