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Белгородец получил осколочные ранения при атаке БПЛА на автомобиль

Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, ехавший по дороге Бессоновка — Орловка в Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Последствия атаки на автомобиль в Белгородской области 21 января

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Пострадавший получил баротравму и множественные осколочные ранения ноги и руки. Бригада скорой помощи доставляет его в горбольницу №2 в облцентре.

Транспортное средство сгорело. Информация о последствиях атаки уточняется.

Алина Морозова

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