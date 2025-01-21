Белгородец получил осколочные ранения при атаке БПЛА на автомобиль
Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль, ехавший по дороге Бессоновка — Орловка в Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавший получил баротравму и множественные осколочные ранения ноги и руки. Бригада скорой помощи доставляет его в горбольницу №2 в облцентре.
Транспортное средство сгорело. Информация о последствиях атаки уточняется.