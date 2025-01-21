СКА прервал победную серию «Локомотива»

21 января ярославский ХК «Локомотив» проиграл СКА. Матч в Санкт-Петербурге завершился счетом 5:2. Это первое поражение железнодорожников в 2025 году, до этого ярославцы одержали победу в шести играх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде СКА реализовал первое полученное большинство и открыл счет в матче: отличился Сергей Плотников. За две минуты до конца первой двадцатиминутки счет сравнял нападающий «Локомотива» Максим Березкин.

Менее удачно для ярославцев сложился второй период. За три минуты игроки СКА Арсений Грицюк и Иван Демидов забили по голу. Но «Локомотив» сократил разрыв: с передачи Артура Каюмова Максим Шалунов смог пробить голкипера СКА. Третий гол во втором периоде со стороны СКА забил Захар Бардаков.

К третьему периоду счет стал 4:2 в пользу СКА. За три минуты до конца третьего периода вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук покинул ворота, и сразу гол забил Сергей Плотников. Счет 5:2.

25 января «Локомотив» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 38 матчах и проиграли в 11. На счету команды 78 очков.

Алла Чижова