Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Каменском-Шахтинским сбиты три беспилотника — работает ПВО

Средства ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Ростовскую область. Над Каменском-Шахтинским сбиты три беспилотника — сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели не получали сообщений от местных жителей. Военнослужащие продолжают работу.

Напомним, минувшей ночью над территорией региона уничтожили 12 БПЛА. Пострадавших и погибших не было.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...