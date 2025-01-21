Над Каменском-Шахтинским сбиты три беспилотника — работает ПВО
Средства ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Ростовскую область. Над Каменском-Шахтинским сбиты три беспилотника — сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели не получали сообщений от местных жителей. Военнослужащие продолжают работу.
Напомним, минувшей ночью над территорией региона уничтожили 12 БПЛА. Пострадавших и погибших не было.