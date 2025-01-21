В Анапе представили новый метод очистки песка от мазута с помощью минерала
Активисты предложили новый способ очистки песка на пляжах Анапы от мазута. Они планируют смешивать загрязненный песок с минералом глауконитом, который обессоливает и обезвоживает нефть. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Активисты уже провели демонстрацию нового метода, и результаты пробного тестирования помогут определить его эффективность для массового применения.