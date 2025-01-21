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В Анапе представили новый метод очистки песка от мазута с помощью минерала

Активисты предложили новый способ очистки песка на пляжах Анапы от мазута. Они планируют смешивать загрязненный песок с минералом глауконитом, который обессоливает и обезвоживает нефть. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Активисты уже провели демонстрацию нового метода, и результаты пробного тестирования помогут определить его эффективность для массового применения.

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