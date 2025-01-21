В Анапе представили новый метод очистки песка от мазута с помощью минерала

Активисты предложили новый способ очистки песка на пляжах Анапы от мазута. Они планируют смешивать загрязненный песок с минералом глауконитом, который обессоливает и обезвоживает нефть. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Активисты уже провели демонстрацию нового метода, и результаты пробного тестирования помогут определить его эффективность для массового применения.