Из-за работ подачу электричества могут ограничить 87 улицах Сочи

В среду, 22 января, без света могут остаться 87 улиц Сочи. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами на электрооборудовании. Неудобства продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Из-за ремонтных работ без света могут остаться жители улиц Защитников Кавказа, Кирова, Демократическая, Станиславского, Цветочная, Луговая, Ворошиловская, Володарского, Жуковского, Центральная, Шаумяна, Алычовая, Володи Ульянова, Михайловская, Мичурина. До вечера подачу электроэнергии могут ограничить улицам Тимирязева, Гранатная, Альпийская, Докучаева, Ломоносова, Мичурина, Параллельная, Пионерская, Дагомысская, Грибоедова, Учительская, Тургенева, Джигитская, Обходная, Весенняя, Алтайская, Круговая, Декабристов, Связная.

Во вторник без света могут остаться жители поселков Лоо, Волковка, Дагомыс, Верхнее Буу, Лазаревское, Октябрьский, Джубга. Подачу электроэнергии могут ограничить для людей, проживающих в селах Лермонтово, Дефановка, Шаумяновка.

С 7:00 до 19:00 из-за плановых ремонтных работ специалисты могут ограничить подачу электроэнергии для жителей СНТ «Рассвет», «Родничок», а также ДОЛ «Сеченовец» и СТ «Пчелка». Полный перечень можно найти в Telegram-канале Сочинских электросетей.

Мария Удовик