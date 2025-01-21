Турпоток в Сочи вырос на 5% в 2024 году

Туристический поток в Сочи увеличился на 5% в 2024 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, несмотря на текущие проблемы, такие как разлив мазута, интерес туристов к поездкам в регион останется высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Господин Барзыкин также подчеркнул, что Краснодарский край завершил прошлый год с ростом турпотока на 7%, а Сочи — на 5%. Председатель комитета также отметил, что транспортная доступность региона, в том числе аэропорт Сочи, железнодорожные сообщения и трасса М-4, будут способствовать дальнейшему увеличению числа туристов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко добавила, что отмены туров на черноморские курорты не превышают 10%.

«Но я думаю, что, каким бы ни было море, люди все равно поедут. В Анапе есть чем заняться. Солнце никто не отменял, винодельни, экскурсии. Тяжелее всего детским лагерям, но у них море занимало не такую большую роль в графике. Может быть, будут возить детей на какие-то территории, если не до конца вычистят»,— предположила госпожа Костенко.

Мария Удовик