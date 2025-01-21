«Молот» второй раз проиграл ХК «Челны»

В рамках продолжающегося чемпионата ВХЛ пермский «Молот» потерпел поражение в Набережных Челнах от ХК «Челны». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. Основное время матча не выявило победителя. Команды сумели забросить по одной шайбе. В составе пермского хоккейного клуба отличился Дмитрий Ябелов. В овертайме «Молот» остался в меньшинстве и пропустил решающую шайбу. Напомним, что в ноябре пермские хоккеисты также уступили ХК «Челны» со счетом 3:4. При этом клуб из Татарстана занимает 28-е место в турнирной таблице.

Следующую игру подопечные Евгения Попихина проведут также на выезде 25 января. Соперником будет ХК «Олимпия» из Кирово-Чепецка.